Сергей Фролов в качестве главы комитета горсовета огорчился из-за потери сотрудника учреждения, который разбирался в зеленом строительстве.

Глава комитета Омского горсовета по вопросам ЖКХ Сергей Фролов высказался по поводу снятия с поста заместителя директора УДХБ по зеленому хозяйству Михаила Киреева. Экс-замдиректора покинул пост еще в апреле этого года. Причиной ухода стал негативный общественный резонанс из-за некорректной обрезки молодых яблонь прямо перед зданием мэрии.

По словам Фролова, Киреев был опытным сотрудником, которого просто «выкинули» из учреждения, проведя аналогию с военными в 90-х.

– Вот десантника тренируют-тренируют, потом, в 90-е годы это произошло, его выкинули из армии, и он пошел арбузами торговать. А мышление у него осталось десантским, – привел пример Фролов. – Киреев был опытный парень, что греха таить.

Таким образом политик выразил неудовольствие из-за отставки чиновника.

Стоит пояснить, что Сергей Фролов имел все основания для критики – в свое время он работал первым заместителем мэра и директором департамента городского хозяйства, курируя хозяйственные вопросы. А после ухода в отставку Вячеслава Двораковского в 2017 годуисполнял обязанности главы города.