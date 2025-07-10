15 июля заканчивается прием документов на бюджет от иностранных граждан и людей с дипломом о среднем профессиональном образовании.

15 июля в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского заканчивается прием документов от граждан, имеющих диплом среднего профессионального образования, и иностранных граждан для прохождения вступительных испытаний и зачисления на бюджетные места.

С 16 по 23 июля в университете пройдут вступительные испытания. Расписание можно посмотреть по ссылке.

В ОмГУ предусмотрен ускоренный формат подготовки специалистов, у которых уже есть диплом о среднем профессиональном образовании. Также студенты обучаются на очно-заочной (вечерней) форме обучения, которая совмещается с дистанционным форматом. Обучение по ускоренной программе определяется аттестационной комиссией.

При поступлении в вуз после колледжа возможен перезачет некоторых ранее изученных дисциплин. Заключить договор о платном обучении можно до 29 августа включительно.

Вся необходимая информация для поступления находится на сайте для абитуриентов abit.omsu.ru.

Доступно несколько способов подачи документов:

лично – в приемной комиссии (по адресу: улица Фрунзе, 6),

онлайн – через сайт abit.omsu.ru или через портал «Госуслуги»

Приемная комиссия работает в главном корпусе ОмГУ по адресу: улица Фрунзе, 6, кабинет 302. Контактный телефон +7(3812) 22-97-72.

ФГАОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского», ИНН 5501003925. Реклама