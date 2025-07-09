Из 193 заявлений учащихся только 13 были удовлетворены.
В Омске подведены промежуточные итоги сдачи ЕГЭ в 2025 году. На пресс-конференции в Доме журналистов заместитель министра образования региона Марина Сейтмухаметова осветила ряд важных деталей.
Она привела статистику апелляций, поданных учащимися после экзаменов. Общее количество заявлений составило 193, из которых признаны обоснованными лишь 13, что соответствует всего 6 % от общего числа обращений. Чаще всего учащиеся обжалуют результаты экзаменов по предметам математики, русского языка, обществознания и биологии.
Причины большинства апелляций связаны с техническими погрешностями при обработке тестов, которые детально изучаются специалистами комиссии. Ежегодный мониторинг ведомства Рособрнадзора показывает, что образовательная инфраструктура Омской области отличается высоким качеством и надежно выдерживает нагрузку.
Ранее сообщалось, что у восьми учащихся омских школ на экзамене нашли телефоны и шпаргалки.