У восьми учащихся омских школ на экзамене нашли телефоны и шпаргалки.

Сегодня, 8 июля, в омском Доме журналистов, на пресс-конференции подвели итоги сдачи ЕГЭ. Сообщается, что во время проведения экзамена зафиксировано восемь случаев нарушений, повлекших административные последствия. Из них три протокола составлены за использование мобильных телефонов, а пять – за применение шпаргалок.

Подобные нарушения влекут за собой аннулирование результатов экзамена, а учащимся придется пересдавать экзамен по данному предмету.

В 2024 году административные дела были возбуждены в отношении четырех студентов-правонарушителей, однако мотивы столь строгих мер публично не раскрывались.

Ранее стало известно, по какому предмету школьники чаще всего заваливают ЕГЭ.