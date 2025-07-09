Переход из СКА обусловлен желанием получить больше игрового времени и доверия тренерского штаба.

Агент бывшего хоккеиста «Авангарда» Сергея Толчинского Шуми Бабаев рассказал о причинах перехода нападающего в магнитогорский «Металлург».

Бабаев пояснил, что причина ухода из петербургского СКА связана с недостаточностью игрового времени и отсутствием доверия со стороны тренерского штаба.

– Итоги периода в СКА – разные. Когда тренер доверял, он выдавал хорошую игру и у него был результат, подобающий его статусу и мастерству. Когда доверие терялось, игровое время уходило, в большинстве не играл. Естественно, этим периодом мы недовольны. Но это тренерское решение. Мы никогда не лезем в тренерское решение, – цитирует Бабаева «Матч ТВ».

Агент форварда сообщил, что выбор в пользу «Металлурга» обусловлен наличием гарантий участия Толчинского в игре и возможностью продемонстрировать его потенциал в подходящей роли.

– На данный момент мы искали команду, которая будет играть в хоккей. И нам важно было, чтобы тренер видел его в той роли, в которой он будет полезен. Все это мы нашли в Магнитогорске, полностью все условия нас устроили, поэтому, долго не думая, договорились с ними, – пояснил Бабаев.

Напомним, что ранее нападающий выступал за «Авангард». В состав омского клуба он вошел в 2020 году. В 2021-м в составе «ястребов» он завоевал Кубок Гагарина. За три года в составе омского клуба Толчинский провел 200 игр, забросил 49 шайб и выполнил 114 результативных передач.