Данные инсайдеров разнятся.

Инсайдеры поделились информацией об оплате труда нового форварда «Металлурга» Сергея Толчинского. Двухлетний контракт с магнитогорским клубом был подписан вчера, 8 июля.

По данным инсайдера Артура Хайруллина, Толчинского в новом клубе оценили в 77 миллионов рублей в год. За два сезона хоккеист заработает 154 миллиона. Примечательно, что такую же зарплату платили хоккеисту и в СКА.

– Зарплата Сергея Толчинского в «Металлурге» останется той же, что была в СКА, – 77 миллионов рублей в год, – сообщил Хайруллин.

Однако есть и другая информация. Как рассказали в телеграм-канале «ХоккейРу», в контракте указаны цифры в 80 миллионов рублей. По таким расценкам форвард заработает на 6 миллионов больше.

Напомним, что ранее нападающий выступал за «Авангард». В состав омского клуба он вошел в 2020 году. В 2021-м в составе «ястребов» он завоевал Кубок Гагарина. За три года в составе омского клуба Толчинский провел 200 игр, забросил 49 шайб и выполнил 114 результативных передач.