Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.
Прокуратура Кировского округа Омска утвердила обвинительное заключение по делу двух ранее не судимых иностранцев, обвиняемых в серии преступлений, связанных с попытками сбыта наркотических веществ.
Следствие установило, что в марте 2025 года злоумышленники прибыли в Омскую область с целью распространения запрещенных препаратов. Они занимались закладкой наркотика, полученного от своего сообщника, в различные тайники для последующей продажи.
27 марта полиция провела операцию по задержанию преступников с поличным. В ходе обысков полицейские изъяли около 27 граммов вещества, классифицированного как N-метилэфедрон.
Мужчины полностью признали свою вину. На основании материалов следствия суд постановил заключить их под стражу до окончания судебного процесса.
Теперь дело направляется в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по предъявленным обвинениям предусматривает до 20 лет тюремного заключения.
Мария Филимонова
·Происшествия

Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.
Прокуратура Кировского округа Омска утвердила обвинительное заключение по делу двух ранее не судимых иностранцев, обвиняемых в серии преступлений, связанных с попытками сбыта наркотических веществ.
Следствие установило, что в марте 2025 года злоумышленники прибыли в Омскую область с целью распространения запрещенных препаратов. Они занимались закладкой наркотика, полученного от своего сообщника, в различные тайники для последующей продажи.
27 марта полиция провела операцию по задержанию преступников с поличным. В ходе обысков полицейские изъяли около 27 граммов вещества, классифицированного как N-метилэфедрон.
Мужчины полностью признали свою вину. На основании материалов следствия суд постановил заключить их под стражу до окончания судебного процесса.
Теперь дело направляется в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по предъявленным обвинениям предусматривает до 20 лет тюремного заключения.
Мария Филимонова