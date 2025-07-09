Мужчинам грозит до 20 лет тюрьмы.

Прокуратура Кировского округа Омска утвердила обвинительное заключение по делу двух ранее не судимых иностранцев, обвиняемых в серии преступлений, связанных с попытками сбыта наркотических веществ.

Следствие установило, что в марте 2025 года злоумышленники прибыли в Омскую область с целью распространения запрещенных препаратов. Они занимались закладкой наркотика, полученного от своего сообщника, в различные тайники для последующей продажи.

27 марта полиция провела операцию по задержанию преступников с поличным. В ходе обысков полицейские изъяли около 27 граммов вещества, классифицированного как N-метилэфедрон.

Мужчины полностью признали свою вину. На основании материалов следствия суд постановил заключить их под стражу до окончания судебного процесса.

Теперь дело направляется в Советский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по предъявленным обвинениям предусматривает до 20 лет тюремного заключения.