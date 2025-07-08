Формат необычного путешествия не уточняется.

Делегация из Омской области посетила Абайскую область Казахстана с целью укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе в туристической сфере. Стороны обсудили создание международного археологического туристического маршрута по Иртышу, который объединит Омск и казахские регионы.

Проект предполагает интеграцию уникальных археологических объектов, музеев и экспедиций, включая Маргулан-центр в Павлодаре и омские археологические изыскания. Также планируется оптимизировать логистику и презентовать маршрут участникам туристического бизнеса.

Кроме археологии, участники встречи заинтересовались проектами в области речных путешествий и культурно-исторического туризма, связанных с литературным наследием Федора Достоевского, который ассоциируется с Омском и Семипалатинском (ныне город Семей).

В рамках обсуждения также затронуты темы информационного взаимодействия и участия в международных туристических форумах. Напомним, что о планах расширить омское пассажирское судоходство за пределы страны стало известно 1 июля. Также планируется расширение маршрутов водных грузоперевозок, в основном сельхозпродукции. Такой способ торговли продуктами позволит расширить их производство в регионе.