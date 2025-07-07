Разработкой маршрута займутся в скором времени.

Власти Омска и Казахстана в ближайшее время намерены разъяснить бизнесменам условия судоходства и грузоперевозок по Иртышу. Делегации обеих стран договорились о развитии совместных туристических маршрутов. Как рассказал заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко, стороны пришли к соглашению о формировании рабочей группы, включающей представителей профильных ведомств, занимающихся туризмом.

Рабочая группа займется разработкой привлекательных и содержательных предложений по созданию маршрута вдоль Иртыша, который будет учитывать уникальные историко-культурные особенности каждого региона.

– Разработанный маршрут будет представлен туроператорам для дальнейшей реализации и включения в туристические программы, – сообщил зампред в беседе с «РБК Омск».

Напомним, что о планах расширить омское пассажирское судоходство за пределы страны стало известно 1 июля. Также планируется расширение маршрутов водных грузоперевозок, в основном сельхозпродукции. Такой способ торговли продуктами позволит расширить их производство в регионе.

При этом ранее сообщалось, что один из туристических теплоходных маршрутов в Омске закрыли из-за нерентабельности.