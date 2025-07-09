В отеле действуют сразу несколько выгодных акций.

Лето – прекрасное время для отдыха на свежем воздухе. Загородный отель «Сказка» приготовил для гостей специальные предложения, которые подойдут семьям, компании друзей и даже при уединенном отдыхе на природе. Сроки действия акций ограничены.

При бронировании проживания от двух и более суток действует скидка 25 % на длительные заезды. Отель предлагает гостям номера с включенным двух- или трехразовым питанием по системе «шведский стол».

Есть и семейный бонус. Дети с 3 до 12 лет отдыхают бесплатно при размещении в номерах в здании аквапарка. На бесплатный отдых могут рассчитывать два ребенка, третий и последующие оплачиваются по действующему прайс-листу. Отметим, что все лето в стоимость проживания входят безлимитный аквапарк и игропарк.

Гостей ждут следующие развлечения:

современный игропарк для детей всех возрастов,

теплые бассейны в аквапарке,

ароматные парения в новой бане «Булочка с эспрессо»,

прогулки на велосипедах по живописным трассам,

батуты и веревочный парк,

шоу-программы, фестивали и квесты.

Путевки по акции можно приобрести до 27 июля на заезды с 8 по 24 августа 2025 года. Уточнить подробности можно в офисе продаж по телефону 21-80-68 и по адресу Красный Путь, 86а.

ВК: vk.com/gk_skazka

Фото предоставлено отделом маркетинга ООО «Сказка»