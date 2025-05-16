Загородный отель поддерживает не только ветеранов спецоперации, но и их семьи.

Благотворительность и участие в социально важных проектах – один из основополагающих аспектов современного и успешного бизнеса. Все больше предпринимателей приходят к тому, чтобы оказывать поддержку социально незащищенным слоям населения, быть частью благотворительных программ и помогать тем, кто в этом нуждается.

Объекты, входящие в Ассоциацию активных предпринимателей «Стройподряд», одними из первых приняли решение быть социально ориентированными. В феврале 2025 года загородный отель «Сказка», центр семейного и детского отдыха «Буревестник», спорт парк «Реформа» и аквапарк «АкваРио» заключили соглашение с филиалом Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

В рамках соглашения участники СВО и их семьи могут приехать на отдых в «Сказке». В пребывание в загородном отеле входит проживание, трехразовое питание по системе «шведский стол», посещение аквапарка, участие в ежедневных программах анимации для детей и взрослых. И конечно же, чистый воздух, прогулки по лесу и общение с природой.

– Очень важно быть в едином настроении со всем народом и всей страной в такое непростое время, – рассказ председатель ассоциации «Стройподряд» Сергей Оркиш. – Объекты нашей ассоциации давно участвуют в благотворительных проектах. Аквапарк «АкваРио» на безвозмездной основе посещают дети из детских домов, воспитанники фонда «Феникс». В спорт парке «Реформа» работают льготные условия для социально незащищенных слоев населения. С началом СВО мы тоже не остались в стороне – приобретали автомобиль УАЗ для нужд военных, отправляли финансовую помощь. А сейчас решили стать частью программы реабилитации и поддержки наших ребят военных и членов их семей. Уверен, что вместе мы сможем подарить им яркие эмоции, поможем восстановить физические и душевные силы.

Первые семьи уже вернулись с отдыха в «Сказке» и поделились впечатлениями.

– Очень все понравилось. Комфортные, чистые номера, оборудованы всем необходимым. Особенно порадовал кондиционер, потому что на улице жара стояла, – сказал ветеран СВО Аман Аймухамбетов. – Еда – на высшем уровне. Все вкусно, разнообразие большое. В аквапарке отдохнули отлично: бани – горячие, вода – контрастная. И в теплом бассейне поплавали, и в купели ледяной. Чудесная территория, ухоженная, чистая, развлечений много. Очень рады, что благодаря фонду «Защитники Отечества» и загородному отелю «Сказка» удалось так здорово отдохнуть!

Еще один ветеран СВО Виталий Шнайдер рассказал, что его семья осталась довольна поездкой.

– Все было хорошо: номер, питание по системе «шведский стол». Каждый смог найти для себя блюдо по вкусу, – рассказал он. – Понравилось большое количество развлечений и вариантов активного досуга. Погода, конечно, немного подвела, но отличное настроение и комфортная обстановка в «Сказке» все исправили.

Виталий Шнайдер выразил благодарность за реализацию социальных программ, в которых ветераны СВО могут безвозмездно отдохнуть.

Фото: ООО «Сказка»