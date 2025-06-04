Предложения от загородного отеля «Сказка» помогут омичам получить новые впечатления от всеми любимой бани.

Загородный отель «Сказка» всегда стремится радовать гостей интересными новинками. На этот раз руководство решило порадовать любителей парений классным паром, вкусными булочками и ароматным кофе. И все это прямо в бане.

«Булочка с эспрессо» – это не просто баня, это целый набор удовольствий:

профессиональное парение от опытного мастера;

булочка, испеченная прямо в печи – на ваших глазах;

ароматный эспрессо – для завершения ритуала и приятного послевкусия.

Позаботились в «Сказке» и о маленьких гостях – в новой бане будут проходить парения для детей. Проводить их будет пармейстер в костюме Красной Шапочки. Мягкий пар под звучание детских песен, тематическое сопровождение, а в завершении процедуры – угощение свежеиспеченными булочками.

График парений:

детское парение: 10:45, 12:45, 18:15, 20:15;

парение «Бодрящий эспрессо»: кофейное аромапарение веерами;

угощение кофе и булочками: 11:15, 14:15, 17:15;

парение «Парижская булочная»: групповое парение опахалом с ароматом свежей выпечки. В конце парильщик угощает гостей мини-булочками: 12:15, 16:15, 19:15.

Уютная атмосфера, тепло дерева, аромат выпечки и бодрящий кофе создают неповторимое сочетание ощущений – это удовольствие для всех чувств.

Приглашаем испытать новинку и почувствовать, как баня может удивить! А еще для всех гостей «Сказки» весь июнь – безлимитное посещение игро-парка и аквапарка. Приезжай, ощути атмосферу сказочного отдыха!

vk.com/gk_skazka