Сборная района отличилась на районном спортивном празднике.

В Исилькуле прошел ежегодный спортивный праздник «Королева спорта». В нем приняли участие спортсмены из районов Омской области. По итогам соревнований Омский район стал лидером состязаний.

Сборная района заняла три первых места, восемь вторых и четыре третьих. В шестерку лучших также вошли Таврический, Одесский, Исилькульский, Тарский и Любинский районы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил победителей и отметил, что в следующем году «Королева спорта» пройдет в Полтавском районе. Добавим, что Омский район становится победителем спортивного праздника уже в 27-й раз.