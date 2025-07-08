Омск-Информ
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·Общество

Понадобится горячая и холодная вода.
Испанский шеф-повар Палома Колас рассказала, как продлить свежесть клубники. Как сообщает «Лента.ру», ягодам нужно устроить термический шок.
– Сначала клубнику нужно поместить в тарелку. Затем ее стоит погрузить на одну минуту в воду температурой 60 градусов, слить и повторить процесс, но уже с очень холодной водой. Термический шок убьет патогены и позволит ягодам дольше противостоять гниению, – отметила Колас.
После термического шока нужно удалить у клубники чашелистики, положить ее на тарелку, застеленную пергаментом, и накрыть ягоды пищевой пленкой. В пленке стоит проделать отверстия с помощью зубочистки, чтобы выходила лишняя влага.
Андрей Андреев
·Общество

Понадобится горячая и холодная вода.
Испанский шеф-повар Палома Колас рассказала, как продлить свежесть клубники. Как сообщает «Лента.ру», ягодам нужно устроить термический шок.
– Сначала клубнику нужно поместить в тарелку. Затем ее стоит погрузить на одну минуту в воду температурой 60 градусов, слить и повторить процесс, но уже с очень холодной водой. Термический шок убьет патогены и позволит ягодам дольше противостоять гниению, – отметила Колас.
После термического шока нужно удалить у клубники чашелистики, положить ее на тарелку, застеленную пергаментом, и накрыть ягоды пищевой пленкой. В пленке стоит проделать отверстия с помощью зубочистки, чтобы выходила лишняя влага.
Андрей Андреев