Деньги на оборону Курской области были потрачены, однако фортификации готовы не были.

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт был найден сегодня около 15:00 по мсоковскому времени в своей «Тесле» в парке Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе. По предварительным данным, причиной самоубийства могли стать подозрения в причастности к уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает издание Mash.

Поводом для подозрений стала подпись Старовойта под решением оперативного штаба Курской области, разрешающим Корпорации развития Курской области тратить 19 миллиардов бюджетных рублей и самостоятельно выбирать субподрядчиков. Деятельность этой корпорации привела к финансовым нарушениям.

Свидетелями по делу выступили бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и депутат Максим Васильев. Оба находятся под стражей в следственном изоляторе.

Следствие также проверяет возможную связь Старовойта с коррупционными схемами в сфере закупок медикаментов для лечебных учреждений региона и неудачей транспортной реформы в Курске.

При Старовойте, экс-губернаторе Курской области, была заключена концессия, предполагающая реконструкцию трамвайных путей и поставку новых вагонов. Однако обещанная реформа не была реализована в полном объеме: часть работ выполнена, а договор приостановлен, при этом бюджетные средства уже потрачены.

Последние слова, написанные бывшим министром, предназначались его охране. Он отправил сообщение с инструкциями о том, где и когда его следует забрать. Охранники, прибывшие на указанное место, обнаружили тело экс-министра и немедленно вызвали соответствующие службы.

Напомним, что ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Старовойта с должности министра транспорта. Старовойт вступил в должность в мае 2024 года, до этого он занимал пост губернатора Курской области.

Предположительно, экс-министр покончил с собой из наградного оружия, которое он получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач.