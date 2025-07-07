Омск-Информ
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·Происшествия

Рядом с телом обнаружен пистолет.

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в собственной машине в Одинцовском городском округе Подмосковья. 

По предварительной информации, Старовойт совершил самоубийство. На месте работают сотрудники ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Старовойта с должности министра транспорта. Старовойт вступил в должность в мае 2024 года, до этого он занимал пост губернатора Курской области.

Предположительно, экс-министр покончил с собой из наградного оружия, которое он получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач.

Пистолет Старовойту вручал Виктор Косарев, начальник Управления МВД России по Курской области.

Олег Кипорук
·Происшествия

Рядом с телом обнаружен пистолет.

Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым в собственной машине в Одинцовском городском округе Подмосковья. 

По предварительной информации, Старовойт совершил самоубийство. На месте работают сотрудники ГСУ СК России по Московской области.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Старовойта с должности министра транспорта. Старовойт вступил в должность в мае 2024 года, до этого он занимал пост губернатора Курской области.

Предположительно, экс-министр покончил с собой из наградного оружия, которое он получил от МВД в 2023 году за содействие в выполнении задач.

Пистолет Старовойту вручал Виктор Косарев, начальник Управления МВД России по Курской области.

Олег Кипорук