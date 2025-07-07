Омск-Информ
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·Общество

С момента предыдущего отключения прошло чуть больше трех месяцев.
Сегодня, 7 июля, на «Зеленом острове» в Омске приостановили работу колеса обозрения. Аттракцион отключили для планового техобслуживания, уже второго за четыре месяца.
Когда колесо снова запустят, пока неизвестно. Остальные аттракционы в парке работают в штатном режиме.
Отметим, что колесо обозрения также есть в Советском парке. Стоит отметить, что колесо на  «Зеленом острове» является третьим по высоте в России и безусловно самым высоким в Омске. 
Андрей Андреев
·Общество

С момента предыдущего отключения прошло чуть больше трех месяцев.
Сегодня, 7 июля, на «Зеленом острове» в Омске приостановили работу колеса обозрения. Аттракцион отключили для планового техобслуживания, уже второго за четыре месяца.
Когда колесо снова запустят, пока неизвестно. Остальные аттракционы в парке работают в штатном режиме.
Отметим, что колесо обозрения также есть в Советском парке. Стоит отметить, что колесо на  «Зеленом острове» является третьим по высоте в России и безусловно самым высоким в Омске. 
Андрей Андреев