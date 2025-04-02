Омск-Информ
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·Общество

Аттракциону предстоит техобслуживание.
Сегодня на «Зеленом острове» в Омске приостановили работу «Колеса обозрения». Аттракцион закрыли на плановое техническое обслуживание, которое продлится до конца дня.
Напомним, с 28 марта начали работать аттракционы в омских парках 30-летия ВЛКСМ и «Советский». В последнем также есть «Колесо обозрения».
·Общество

Аттракциону предстоит техобслуживание.
Сегодня на «Зеленом острове» в Омске приостановили работу «Колеса обозрения». Аттракцион закрыли на плановое техническое обслуживание, которое продлится до конца дня.
Напомним, с 28 марта начали работать аттракционы в омских парках 30-летия ВЛКСМ и «Советский». В последнем также есть «Колесо обозрения».