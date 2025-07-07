До 5 августа принимаются заявки на торги.

На сайте ГИС Торги появился лот о продаже металлолома из черного металла, с которым выступило бюджетное учреждение Омской области «Спортивно-концертный комплекс имени Виктора Блинова».

Начальная минимальная стоимость определена оценщиками, начальная минимальная стоимость одной тонны составляет 8 834,37 руб. 37 коп. (в том числе НДС по действующей ставке). Лом образовался из демонтированных труб сетей теплоснабжения СКК им. В. Блинова, который сейчас находится на капитальном ремонте. До 5 августа принимаются заявки на торги.

Напомним, что спортивно-концертный комплекс был построен в 1980-х годах, вмещал более 5 тыс. человек. Был главной спортивной площадкой региона. С 2020 года простаивал, в 2025 году стало известно о его масштабной реконструкции.

После ремонта в СКК им. Блинова планируется разместить фарм-клуб «Авангарда» и волейбольный клуб «Омичка».