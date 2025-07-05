Производитель сейчас оформляет патент и готовится активно работать на китайском рынке.

В Китае завершилась бизнес-миссия, активное участие в которой приняли омские компании. Как сообщили в центре «Мой бизнес», значимые соглашения в ходе миссии заключили производитель сиропа для космонавтов «БруттоНетто», логистическая компания «Интеркомпакт Рус» и поставщик медицинского оборудования и расходных материалов «Арис групп».

Основатель компании «БруттоНетто» Владимир Жуков рассказал о дальнейших планах по работе на китайском рынке. Омичи готовы открыть там свое представительство.

– Мы установили более 10 ключевых контактов по поставкам сырья, что закрывает наши потребности на 5 лет вперед. Сейчас мы оформляем патент и готовы к контрактам, включая создание официального представительства в Китае, – заявил Жуков.

Сироп для космонавтов от омского производителя не замерзает при минусовых температурах, не требует особых условий хранения и позволяет разнообразить рацион в экстремальных условиях. Разработка получила одобрение Института медико-биологических проблем в Москве.