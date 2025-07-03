Омск-Информ
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·Спорт

Это уже третий ребенок.

ХК «Авангард» поздравил переводчицу Наталью Коваленко с прибавлением. По данным клуба, сегодня, 3 июля, в семье специалиста родился сын Лев.

– Поздравляем, желаем здоровья малышу, родителям и всей семье. Плюс один ястреб в нашей команде! – отметили в клубе.

Это уже третий ребенок в семье переводчика омской команды.

·Спорт

Это уже третий ребенок.

ХК «Авангард» поздравил переводчицу Наталью Коваленко с прибавлением. По данным клуба, сегодня, 3 июля, в семье специалиста родился сын Лев.

– Поздравляем, желаем здоровья малышу, родителям и всей семье. Плюс один ястреб в нашей команде! – отметили в клубе.

Это уже третий ребенок в семье переводчика омской команды.