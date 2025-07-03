Локация уже работает, но подогрев воды появится только в августе.

Нынешним летом в Омске заработала новая зона отдыха с бассейном и лежаками, которую организовали владельцы бани «У дяди Вани» на улице Менделеева, сообщает «Новый Омск».

Здесь оборудована просторная открытая площадка с бассейном, вокруг которого расставлены шезлонги для отдыха. Пока бассейн функционирует без подогрева, и температура воды напрямую зависит от погоды. Владельцы сообщают, что к началу августа обещают наладить подогрев воды и оборудовать специальные детские «лягушатники».

Взрослым дневное посещение комплекса обойдется в 1000 рублей, детям – в 600 рублей. Отдельно предлагается вечерний тариф. Почасовая оплата не предусмотрена.

Ранее сообщалось, что на Левобережье Омска появится спа с уличным бассейном и баней.