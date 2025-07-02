Из-за сбоев в мобильной связи могут возникнуть проблемы с покупкой билетов.

В ближайшие выходные, 5 и 6 июля, в Омске состоится «Большой симфонический парк» (0+), в этом году он пройдет в девятый раз. Традиционный музыкальный open-air принимает парк «На Королева».

Программу музыкального фестиваля уже опубликовали на сайте Омской филармонии.

Стоимость билетов для взрослых – 800 рублей, для детей от 7 до 16 лет – 600 рублей. До 7 лет дети проходят бесплатно. Организаторы предупреждают омичей и гостей города о том, что при себе рекомендуется иметь наличку, так как из-за сбоев работы мобильной связи и интернета могут возникнуть проблемы с оплатой. Лучше купить билеты заранее на сайте.