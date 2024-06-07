В этом году для жителей города организаторы «СимфоПарка» приготовили три развлекательные площадки. Омичей ждет путешествие во времени.

В этом году для жителей города организаторы «СимфоПарка» приготовили три развлекательные площадки. Омичей ждет путешествие во времени.

В этом году музыкальный фестиваль «СимфоПарк», который состоится 29 и 30 июня в парке «На Королева», пройдет на трех площадках – молодежной, танцевальной и музыкальной (6+). Об этом рассказала директор Омской филармонии Ирина Лапшина.

– 29 и 30 июня в парке «На Королева» мы будем путешествовать во времени и пространстве с помощью музыки и мультимедийных декораций. Работать будем сразу на трех концертных площадках. На главной сцене выступят Симфонический, Камерный и Духовой оркестры, а также Омский русский народный хор. Одну из площадок отдадим омским талантам. Здесь пройдет конкурс «Зеленая сцена», где начинающие и опытные артисты и коллективы представят свое вокальное и инструментальное искусство широкой аудитории, а лучшие исполнители станут участниками грандиозного гала-концерта, – отметила Лапшина.

Впервые на «СимфоПарке» будет работать новая сцена – «Танцплощадка». Там пройдет пять интерактивных программ для взрослых и детей.

Отметим, что в прошлом году мероприятие посетили 16 тыс. человек.