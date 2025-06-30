Площадка, на которой проводится мероприятие, стала уже тесной для зрителей.

Директор Омской филармонии Ирина Лапшина рассказала о планах по развитию музыкального фестиваля «Симфопарк» (0+), который в предстоящие выходные пройдет в парке «На Королева». По словам Лапшиной, эта площадка уже стала тесной для зрителей.

– Парк маловат. Хочется уже размахнуться на большей территории. Пока что еще не дошли до решения этого вопроса. Все-таки место уже обжитое. В других парках могут не разрешить проводить мероприятие, – сказала Лапшина на встрече с журналистами.

Среди альтернативных площадок для проведения фестиваля рассматривается территория бывшего аэропорта местных линий.

– Есть еще большая территория старого аэропорта, конечно, но это отдельная история, – отметила Лапшина.

В прошлом году в «Симфопарке» приняли участие три оркестра и Омский хор, а также солисты филармонии. За два дня мероприятие посетили около 10 тысяч человек. Их ждали 20 часов музыки, творческие, игровые и интерактивные площадки, лекторий, арт-клуб, галерея, маркет, фотозоны и представления для самых маленьких гостей.