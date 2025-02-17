Это единственный проект региона, который попал в этот перечень.

Омский «СимфоПарк» вошел в Национальный календарь событий России. Мероприятие Омской филармонии единственное в регионе вошло в этот перечень в 2025 году.

В этом году событие намечено на 5 и 6 июля в парке на Королева.

В 2024 году участие в фестивале приняли три оркестра и омский хор, а также солисты филармонии. За два дня мероприятие посетили около 10 тысяч человек. Их ждали 20 часов музыки, творческие, игровые и интерактивные площадки, лекторий, арт-клуб, галерея, маркет, фотозоны и представления для самых маленьких гостей.