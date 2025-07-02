Впереди Омска – только Красноярск и Новосибирск.

Аналитики «Авито Услуг» посчитали, где чаще всего в Сибири пользуются услугами нянь. На первом месте оказался Новосибирск – 29 % от общего числа запросов принадлежит новосибирцам.

Следом идет Красноярск с 24 % от общего числа. Омск – на третьем месте с 18 %. На четвертом – Иркутск с 17 % и на пятом – Барнаул с 13 % от общего числа запросов. Причем Красноярск и Новосибирск продемонстрировали наибольший рост спроса – на 5 %.

В среднем в Омске стоимость услуг нянь составляет 300 рублей в час.