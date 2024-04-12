Такое изменение произошло в марте. Также подорожали овощи, билеты в музеи и туры в Египет.

Такое изменение произошло в марте. Также подорожали овощи, билеты в музеи и туры в Египет.

За март в Омской области подорожали некоторые продукты, услуги, а также поездки на отдых. Данные представил Омскстат.

Так, за первый месяц весны значительно выросли цены на услуги няни – на 18 %, а также билеты в музеи и выставки – на 15 %. Кроме того, подорожали продукты. Из овощей стали дороже капуста (18,5 %), свекла (12 %) и морковь (7,7 %). На 2 и 5 % выросли цены на говядину, кофе, сахар, шоколад и оливковое масло. Стали дороже и туры в Египет (15 %), по России (14 %), в страны Закавказья (11 %) и Юго-Восточной Азии (8 %).

Однако подешевели услуги воздушного транспорта (21 %) и поездки на отдых в ОАЭ (6 %). Снизилась стоимость огурцов (27 %), репчатого лука (4 %), апельсинов (3,6 %), лимонов (2 %) и картофеля (2,5 %).