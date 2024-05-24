Среди жителей региона заметно вырос спрос на услуги нянь.

Среди жителей региона заметно вырос спрос на услуги нянь.

Среди омичей растет спрос на услуги нянь. Более 50 % жителей региона признались, что планируют прибегать к помощи таких специалистов предстоящим летом. 10 % омичей хотят ежедневно приглашать нянь, более 50 % готовы прибегать к помощи няни несколько раз в неделю. Некоторые отметили, что будут обращаться к няням только в случае крайней необходимости.

– Растущий спрос на нянь можно объяснить увеличивающейся занятостью населения и потребностью современных родителей совмещать отдых в летний период с карьерой. В мае 2024 года предложений от специалистов на платформе стало на 43 % больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Чаще остальных стали предлагать свои услуги няни из Ставрополя (+67 %), Самары (+48 %), Рязани (+47 %), Барнаула (+43 %) и Омска (+43 %), – рассказал старший управляющий директор «Авито Услуг» Артем Кумпель.

В среднем в Омске час работы няни стоит от 250 рублей. Стоимость повышается в зависимости от опыта специалиста и перечня услуг, которые он оказывает.