Начались проверки из-за задержек авиарейсов в аэропортах Сибири.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверки в аэропортах Сибири из-за задержек рейсов. Воздушные гавани сразу нескольких регионов не принимают и не выпускают пассажирские самолеты.

Происходит это в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина, где ожидают рейсов более 1,5 тыс. пассажиров. Самолеты разворачивают на Барнаул.

В международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского ожидают вылета более 450 пассажиров, в Норильском имени Н.Н. Урванцева - более 218 пассажиров, в том числе 19 детей, также ожидают вылета.

В Новокузнецком (Спиченково) имени Б.В. Волынова выполнения рейсов ожидают 600 пассажиров. В Кемеровском имени А.А. Леонова - более 300.

- По причине неблагоприятных погодных условий (туман) в пункте вылета и позднего прибытия воздушных судов в международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева объявлены задержки выполнения авиарейсов авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот» и «Сибирь» в города Москву, Сочи и Новосибирск, ожидают вылета свыше 350 пассажиров, из них 45 детей, - сообщает транспортная прокуратура.

На местах, как сообщает ведомство, осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.