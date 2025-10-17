Омичи не смогли вовремя вылететь в Казань из-за «беспилотной опасности»

Ограничения были введены в аэропорту прибытия.

omskinform.ru

Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке нескольких рейсов в Казань, в том числе из Омска, вызванных временными ограничениями на выполнение полетов. Сегодня рейс в столицу Татарстана должен был отправиться из Омска в 8:00, однако пассажирам пришлось провести в аэропорту лишние три часа.

Также были задержаны рейсы в Красноярске, Иркутске, Барнауле, Душанбе, сообщает портал Кazanfirst.ru.

– Авиакомпания призывает путешественников следить за обновлениями на онлайн-табло и информационных экранах аэропортов, – пишут на портале.

Сегодня ночью в Татарстане был введен режим «Беспилотная опасность», что стало причиной ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска (Бегишево). Утром небо открылось, и ограничения в воздушных гаванях постепенно были сняты.