Омск-Информ
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·Общество

В Сургутском аэропорту на несколько часов задерживаются рейсы в Омск и Уфу.

В аэропорту города Сургута из Ханты-Мансийского автономного округа рейс до Омска задержан на четыре часа, а до Уфы – на 10 часов. Информация об этом размещена на информационном табло аэропорта. 

Полет в Омск с 12:50 перенесен на 16:30. Регистрация окончена на данный момент, но информации о вылете нет до сих пор.

Добавим, что рейс обслуживает авиакомпания «Ютэйр».

·Общество

В Сургутском аэропорту на несколько часов задерживаются рейсы в Омск и Уфу.

В аэропорту города Сургута из Ханты-Мансийского автономного округа рейс до Омска задержан на четыре часа, а до Уфы – на 10 часов. Информация об этом размещена на информационном табло аэропорта. 

Полет в Омск с 12:50 перенесен на 16:30. Регистрация окончена на данный момент, но информации о вылете нет до сих пор.

Добавим, что рейс обслуживает авиакомпания «Ютэйр».