Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Вылет планировался на 4 часа раньше.

Сегодня в Омске задержали вылет рейса в Казахстан. По данным онлайн-табло, самолет должен был отправиться из Омска в Астану. Планировалось, что борт покинет Омский аэропорт сегодня, 1 ноября, в 22:40.

Однако произошли серьезные изменения в расписании. Вылет из Омска перенесли на 4 часа позже. Теперь самолет должен улететь из Омска завтра, 2 ноября, в 2:40. С чем связаны такие изменения в расписании – неизвестно.

·Общество

Вылет планировался на 4 часа раньше.

Сегодня в Омске задержали вылет рейса в Казахстан. По данным онлайн-табло, самолет должен был отправиться из Омска в Астану. Планировалось, что борт покинет Омский аэропорт сегодня, 1 ноября, в 22:40.

Однако произошли серьезные изменения в расписании. Вылет из Омска перенесли на 4 часа позже. Теперь самолет должен улететь из Омска завтра, 2 ноября, в 2:40. С чем связаны такие изменения в расписании – неизвестно.