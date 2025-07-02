Омск-Информ
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·Происшествия

Убийство было совершено 28 лет назад.

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области возобновило расследование уголовного дела, возбужденного в марте 1997 года по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).  

11 марта 1997 года в квартире на улице 1-й Поселковой в Омске было обнаружено тело 58-летнего мужчины с глубокой раной гортани. Следователи выяснили, что убийство совершил 27-летний иностранный гражданин, который после совершения преступления бежал из России и сменил фамилию.

В марте того же года он был объявлен в федеральный розыск. Спустя 28 лет, 25 июня этого года, подозреваемый прибыл в Россию и был задержан в аэропорту города Минеральные Воды. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем.

Следствие установило, что 11 марта 1997 года обвиняемый, зная о продаже потерпевшим гаража и наличии у него крупной суммы денег, пришел к мужчине с целью грабежа. В квартире обвиняемый напал на жертву, нанеся глубокий ножевой удар в шею, от которого мужчина скончался на месте. Затем преступник обыскал жилище, но денег не нашел и скрылся.

В настоящее время обвиняемому, ранее судимому за незаконный оборот наркотиков, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

Олег Кипорук
·Происшествия

Убийство было совершено 28 лет назад.

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области возобновило расследование уголовного дела, возбужденного в марте 1997 года по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).  

11 марта 1997 года в квартире на улице 1-й Поселковой в Омске было обнаружено тело 58-летнего мужчины с глубокой раной гортани. Следователи выяснили, что убийство совершил 27-летний иностранный гражданин, который после совершения преступления бежал из России и сменил фамилию.

В марте того же года он был объявлен в федеральный розыск. Спустя 28 лет, 25 июня этого года, подозреваемый прибыл в Россию и был задержан в аэропорту города Минеральные Воды. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем.

Следствие установило, что 11 марта 1997 года обвиняемый, зная о продаже потерпевшим гаража и наличии у него крупной суммы денег, пришел к мужчине с целью грабежа. В квартире обвиняемый напал на жертву, нанеся глубокий ножевой удар в шею, от которого мужчина скончался на месте. Затем преступник обыскал жилище, но денег не нашел и скрылся.

В настоящее время обвиняемому, ранее судимому за незаконный оборот наркотиков, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.

Олег Кипорук