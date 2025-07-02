Убийство было совершено 28 лет назад.

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области возобновило расследование уголовного дела, возбужденного в марте 1997 года по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

11 марта 1997 года в квартире на улице 1-й Поселковой в Омске было обнаружено тело 58-летнего мужчины с глубокой раной гортани. Следователи выяснили, что убийство совершил 27-летний иностранный гражданин, который после совершения преступления бежал из России и сменил фамилию.

В марте того же года он был объявлен в федеральный розыск. Спустя 28 лет, 25 июня этого года, подозреваемый прибыл в Россию и был задержан в аэропорту города Минеральные Воды. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем.

Следствие установило, что 11 марта 1997 года обвиняемый, зная о продаже потерпевшим гаража и наличии у него крупной суммы денег, пришел к мужчине с целью грабежа. В квартире обвиняемый напал на жертву, нанеся глубокий ножевой удар в шею, от которого мужчина скончался на месте. Затем преступник обыскал жилище, но денег не нашел и скрылся.

В настоящее время обвиняемому, ранее судимому за незаконный оборот наркотиков, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления.