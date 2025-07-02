Омск-Информ
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·Спорт

Оба соглашения рассчитаны на 2 года.

«Авангард» подписал новые двухсторонние контракты с нападающим Павлом Леукой и защитником Артемом Мурылевым. Соглашения рассчитаны на два года, сообщает телеграм-канал «ХоккейРу». 

В прошедшем сезоне 22-летний Артем Мурылев 13 раз выходил на лед в основном составе «Авангарда», однако не отметился результативными действиями. В фарм-клубе «Омские Крылья» он набрал 17 (2+15) очков, став вторым защитником команды по результативности.

Его сверстник Павел Леука в 14 матчах прошлого сезона, включая плей-офф, забросил одну шайбу. В составе «Омских Крыльев» Леука стал лучшим бомбардиром команды с 30 набранными очками (13+17) в 43 играх. 

Олег Кипорук
·Спорт

Оба соглашения рассчитаны на 2 года.

«Авангард» подписал новые двухсторонние контракты с нападающим Павлом Леукой и защитником Артемом Мурылевым. Соглашения рассчитаны на два года, сообщает телеграм-канал «ХоккейРу». 

В прошедшем сезоне 22-летний Артем Мурылев 13 раз выходил на лед в основном составе «Авангарда», однако не отметился результативными действиями. В фарм-клубе «Омские Крылья» он набрал 17 (2+15) очков, став вторым защитником команды по результативности.

Его сверстник Павел Леука в 14 матчах прошлого сезона, включая плей-офф, забросил одну шайбу. В составе «Омских Крыльев» Леука стал лучшим бомбардиром команды с 30 набранными очками (13+17) в 43 играх. 

Олег Кипорук