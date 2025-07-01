За нарушителем гнались более 10 километров.

Ранним утром в Октябрьском округе Омска сотрудники ДПС заметили автомобиль «Форд Фокус», который двигался с нарушениями ПДД по улице Богдана Хмельницкого. Водитель проигнорировал требование инспекторов остановиться и попытался скрыться, совершая опасные маневры и систематически нарушая ПДД.

В районе дома № 26 на улице Волгоградской нарушитель был задержан. Им оказался 39-летний житель Омска, у которого были замечены признаки опьянения, однако медицинское освидетельствование он проходить отказался.

На мужчину составлены административные материалы за то, что он не выполнил требование инспекторов об остановке, не предоставил документы, предусмотренные правилами дорожного движения, проехал на запрещающий сигнал светофора, выехал на встречную полосу и отказался от медицинского освидетельствования.

Ранее, примерно два месяца назад, омич уже привлекался к административной ответственности по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения и был лишен права управления транспортным средством.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 264.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за управление автомобилем в состоянии опьянения лицами, ранее подвергавшимися административному наказанию за аналогичные нарушения.