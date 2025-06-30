С 1 июля 2025 года утилизацией отходов будет заниматься региональный оператор «Магнит».

В России вступят в силу изменения в законодательстве, связанные с утилизацией медицинских отходов. С 1 июля отходы класса «А» приравняют к твердым коммунальным отходам. В связи с этим медицинские учреждения должны будут заключить договоры на утилизацию с регоператором «Магнит».

К медицинским отходам класса «А» относятся канцелярские принадлежности, упаковка от медикаментов, одежда персонала, вышедшие из строя приборы и мебель, которые не контактировали с биоматериалами пациентов.

Раньше такие отходы учитывали отдельно, но теперь они официально станут частью ТКО. Отметим, что новые правила не касаются отходов более опасных классов, в число которых входят «Б», «В», «Г» и «Д». Они требуют специализированных методов утилизации.