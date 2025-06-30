ИП и юрлица без официальных договоров устраивают стихийные свалки и вывозят мусор за счет омичей.

Региональный оператор «Магнит» опубликовал на своем сайте список компаний, которые не имеют официальных договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Эта инициатива проводится по поручению руководства Омской области.

Региональный оператор выявляет предпринимателей, которые устраивают стихийные свалки и нарушают правила утилизации мусора. Составление такого списка позволит пресечь незаконный вывоз мусора, который происходит через «серых возчиков» либо через подбрасывание отходов в контейнеры населению.

Из-за таких действий омичам приходится платить не только за себя, но и за нечестных предпринимателей. Сейчас в списке находятся 90 ИП и юридических лиц. В мае этот список был больше, но публикация информации в открытом доступе подтолкнула предпринимателей к заключению официальных договоров.