Новое заведение расположено рядом с остановкой «Улица Рабиновича».

В Омске начала работу первая кофейня международной сети Surf Coffee. Заведение находится рядом с остановкой «Улица Рабиновича». Об этом сообщил телеграм-канал «Омск_путеводитель».

В кофейне представлены три небольших зала с отделкой из дерева и декоративными элементами – виниловыми пластинками и стилизованной картой Омска. Меню включает классические кофейные напитки, авторские миксы, чай, смузи и молочные коктейли. Также предлагаются сезонные и локальные позиции. В ассортименте десертов: трубочки со сгущенкой, пончики, пирожные, печенье и чизкейки. Для более сытного перекуса доступны овсяная каша, сырники, йогурты и хот-доги.

Представители сети сообщили, что в городе планируется открыть до десяти филиалов.

Напомним, что кофейня Surf Coffee должна была открыться в Омске в начале июля.