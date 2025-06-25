Омск-Информ
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·Общество

Это должно произойти уже в следующем месяце.
Кофейня московской сети Surf Coffee откроется в Омске в начале июля. Как сообщает «НГС55», об этом рассказал владелец «Пряно-Румяно» Вячеслав Лыков, который приобрел франшизу и будет заниматься развитием новой сети.
– Техническое открытие будет, скорее всего, как и планировали, в конце месяца. А официальное – в начале июля, – сообщил он.
Отметим, что первая кофейня должна была открыться весной на Красном Пути возле остановки «Рабиновича». Однако сроки сдвинулись. Всего Лыков планирует открыть в Омске 10 заведений Suft Coffee за три года.
Кофейни московской сети уже работают в Новосибирске, Челябинске, Ростове-на-Дону, Казани и других крупных городах.
Андрей Андреев
·Общество

Это должно произойти уже в следующем месяце.
Кофейня московской сети Surf Coffee откроется в Омске в начале июля. Как сообщает «НГС55», об этом рассказал владелец «Пряно-Румяно» Вячеслав Лыков, который приобрел франшизу и будет заниматься развитием новой сети.
– Техническое открытие будет, скорее всего, как и планировали, в конце месяца. А официальное – в начале июля, – сообщил он.
Отметим, что первая кофейня должна была открыться весной на Красном Пути возле остановки «Рабиновича». Однако сроки сдвинулись. Всего Лыков планирует открыть в Омске 10 заведений Suft Coffee за три года.
Кофейни московской сети уже работают в Новосибирске, Челябинске, Ростове-на-Дону, Казани и других крупных городах.
Андрей Андреев