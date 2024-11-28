Развитием этой сети в городе планирует заниматься владелец пекарен «Прямо-Румяно».

Весной 2025 года в Омске начнет работу сеть кофеен Surf Coffee. Первое заведение откроется на улице Красный Путь в районе остановки «Рабиновича». В ближайшие три года планируется запуск десяти заведений Suft Coffee в разных районах города.

Заниматься развитием этой сети в Омске будет предприниматель Вячеслав Лыков, владеющий сетью пекарен «Пряно-Румяно». Он приобрел франшизу.

– Первый запрос на покупку франшизы отправили еще во время пандемии, но они тогда сказали, что не продают. Где-то год назад отправили еще один запрос. Сначала нам отказали, но потом получилось договориться. Есть интерес в город завести еще одну классную кофейню, – сказал Лыков в интервью предпринимателю Дмитрию Войнову.

Кофейни Surf Coffee работают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Новосибирске, Челябинске и целом ряде других городов.