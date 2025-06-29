Ранее аттракцион признали аварийным и приняли решение о демонтаже.

На сайте объявлений «Авито» появилось предложение о продаже колеса обозрения, которое находится в парке 30-летия ВЛКСМ. Аттракцион, высота которого составляет 35 метров, начал работу в 2014 году и на тот момент считался самым высоким колесом обозрения в Омске.

Аттракцион выставлен на продажу как действующий бизнес. В комплект также входят детская цепочная карусель и паровозик. Общая цена всего оборудования составляет 21 миллион рублей.

Ранее в парке функционировало еще одно колесо обозрения высотой 28 метров, установленное более 40 лет назад. В прошлом году аттракцион прекратил работу, а в этом году его признали аварийным и приняли решение о демонтаже.