Омск-Информ
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·Общество

Его заменят другим аттракционом.
В омском парке 30-летия ВЛКСМ начали разбирть колесо обозрения. На это обратили внимание горожане.
– На основании экспертизы потенциально опасного объекта старое колесо обозрения в парке имени 30-летия ВЛКСМ демонтируется ввиду возраста и технического состояния, дальнейшая его эксплуатация небезопасна, – сообщили в мэрии.
На месте 27-метрового колеса появится новый аттракцион. Какой, чиновники не уточнили.
Напомоним, аттракцион перестал работать еще прошлой весной. В городе осталось два колеса обозрения – на «Зеленом острове» и в Советском парке.
15768
·Общество

Его заменят другим аттракционом.
В омском парке 30-летия ВЛКСМ начали разбирть колесо обозрения. На это обратили внимание горожане.
– На основании экспертизы потенциально опасного объекта старое колесо обозрения в парке имени 30-летия ВЛКСМ демонтируется ввиду возраста и технического состояния, дальнейшая его эксплуатация небезопасна, – сообщили в мэрии.
На месте 27-метрового колеса появится новый аттракцион. Какой, чиновники не уточнили.
Напомоним, аттракцион перестал работать еще прошлой весной. В городе осталось два колеса обозрения – на «Зеленом острове» и в Советском парке.
15768