Рекордсменом по произведенному объему стала водка.

По итогам прошлого, 2024 года, Омская область вошла в топ-5 по производству крепких алкогольных напитков. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, отраженные в сборнике «Основные показатели, характеризующие рынок алкогольной продукции в 2022-2024 годах».

За год в Омской области произвели 40,8 млн декалитров (1 декалитр = 10 литров) алкогольной продукции крепостью выше 9%. В 2023 году этот показатель составлял 4 миллионов декалитров (дал). Благодаря этому регион поднялся с 8-го места в рейтинге, обогнав Республику Мордовию, Архангельскую и Тульскую области. Лидирующие позиции занимают Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан, сообщает «РБК Омск».

Основными видами алкоголя, произведенного в Омской области в прошлом году, стали:

Водка – 3,8 млн дал (против 3,4 млн дал в 2023 году).

Ликероводочные изделия – 896,3 тыс. дал (вместо 597,1 тыс. дал в 2023 году).

Спиртные напитки – 71,8 тыс. дал (годом ранее было произведено 30,4 тысяч дал).

Вино – 8 тыс. литров (против 7 тыс литров в 2023 году).

Сидр, пуарэ и медовуха – 27,8 тыс. дал (в 2023 году произведено 22,6 тыс. дал.

Выпуск пива в регионе вырос с 32,6 до 37,5 тыс. дал, что позволило Омску занять восьмое место в российском рейтинге.

Ранее сообщалось, что омский бренд водки занял первое место в мировом рейтинге по объемам продаж.