Омск-Информ
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·Общество

Изображение небесного тела появится на медиафасаде телебашни.

Ко Дню молодежи омскую телебашню ждет новое украшение. На медиафасаде башни появится герб Омска, символ молодежной столицы – Солнце на скейте.

Сооружением телекома также украсят бегущие строки: «Омск – город по имени солнце», «С Днем молодежи, Омск!», «Омск – молодежная столица России – 2025». Также омичи смогут наблюдать на фасаде башни восходящее солнце и салют. 

Праздничная подсветка будет включаться с 27 и 28 июня с 22:00 до 02:00.

Напомним, что салют омичи смогут посмотреть лишь на телебашне. Настоящий фейрверк запускать не будут. 

Олег Кипорук
·Общество

Изображение небесного тела появится на медиафасаде телебашни.

Ко Дню молодежи омскую телебашню ждет новое украшение. На медиафасаде башни появится герб Омска, символ молодежной столицы – Солнце на скейте.

Сооружением телекома также украсят бегущие строки: «Омск – город по имени солнце», «С Днем молодежи, Омск!», «Омск – молодежная столица России – 2025». Также омичи смогут наблюдать на фасаде башни восходящее солнце и салют. 

Праздничная подсветка будет включаться с 27 и 28 июня с 22:00 до 02:00.

Напомним, что салют омичи смогут посмотреть лишь на телебашне. Настоящий фейрверк запускать не будут. 

Олег Кипорук