Праздник будет длиться на протяжении трех дней.

В этом году в Омске снова не будет салюта на День молодежи, сообщает портал Om1 со ссылкой на пресс-секретаря губернатора Мину Ахвердиеву.

По ее словам, запуски фейерверков возобновятся, когда омичи вернутся со СВО с победой. По той же причине в текущем году был отменен и салют на День Победы.

Празднование Дня молодежи в Омске пройдет с 27 по 29 июня. Жители смогут посетить концерты групп «5УТРА», JONY и Егора Крида на большой сцене на Соборной площади.