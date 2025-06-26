По словам Радика Миниханова, он продолжает руководить «Маданиятом».

Известный в Омске общественный деятель Радик Миниханов заявил, что не покидал пост председателя Региональной татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият». В беседе с «Омск-информом» он пояснил, что организация сейчас проходит перерегистрацию, и он продолжает оставаться ее главой.

– Я никуда не делся. У нас просто идет перерегистрация автономии, – сообщил Миниханов.

Он уточнил, что перерегистрация автономии связана с рядом обязательных процедур, предусмотренных действующим законодательством.

– Надо сперва создать местную автономию, потом три месяца ждать, чтобы создать региональную автономию, – добавил он.

Сейчас в стране происходят изменения во внутриполитической и геополитической повестке, затрагивающие в том числе и миграционные вопросы. В связи с этим Министерство юстиции РФ попросило организаторов провести все процессы строго в рамках законодательства.

По словам Миниханова, в данный момент он также возглавляет Центр развития деловых и культурных связей «Татарстан – Омск», занимая там должность директора.

Ранее сообщалось, что Радик Миниханов открыл первый в Омске халяльный ресторан Tasu, который задумывался как площадка, объединяющая представителей разных народов и вероисповеданий.