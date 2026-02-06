Татары Омской области объединились в новую региональную автономию

Новая организация будет развивать культуру, традиции и межнациональные связи.

Фото: Александр Труш

В минувшую среду, 4 февраля, начала работу Региональная национально‑культурная автономия татар Омской области. Председателем организации стал известный общественный деятель и предприниматель Радик Миниханов.

Как сообщил Миниханов «Омск‑информу», создание новой организации было вызвано изменениями в законодательстве.

– Привели организацию в соответствие с действующим законодательством РФ в сфере национальной политики. Сейчас для региональной автономии необходимо, чтобы в ее состав входили три местные автономии, – пояснил общественный деятель.

Миниханов также отметил, что основной целью Омской региональной национально‑культурной автономии татар является возрождение и популяризация татарской культуры, традиций и обычаев. Организация занимается гармонизацией межнациональных отношений в регионе и развитием межрегиональных культурных связей.

– В числе приоритетов – содействие реализации прав и государственных гарантий, закрепленных для национально‑культурной автономии, а также обеспечение активного участия татар, проживающих в Омской области, в решении национально‑культурных вопросов на местном, областном и международном уровнях. Представление интересов татар в органах власти различных уровней в порядке, установленном законом, – добавил Миниханов.

Для формирования региональной автономии татар в Омской области в 2024–2025 годах были созданы три местные национально‑культурные автономии в Большереченском, Усть‑Ишимском и Тевризском районах. Они в результате стали учредителями региональной автономии.