Подать заявление на материальную помощь жители региона смогут до конца года.

Законодательное собрание Омской области поддержало инициативу губернатора Виталия Хоценко и продлило сроки подачи заявлений на единовременную выплату пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Участники долевого строительства смогут обратиться за материальной помощью до 31 декабря 2025 года.

Эта мера, введенная в прошлом году, распространяется на дольщиков, чьи дома нельзя достроить. Получить деньги могут те, кого включили в соответствующий реестр Госстройнадзора. Размер компенсации соответствует сумме, которую человек заплатил за постройку жилья.

По данным регионального минстроя, этой поддержкой уже воспользовался 151 омский дольщик. Они вкладывались в строительство домов на улицах Герцена, Масленникова-Маяковского, Малиновского, Машиностроительной и Успешной.

В регионе действуют и другие механизмы защиты прав обманутых дольщиков. Некоторые дома достраивают. Часть дольщиков может получить компенсации из федерального Фонда развития территорий или выплаты от инвесторов. Другим предоставляют квартиры в новых жилых комплексах. Всего в 2024 году омскому правительству удалось восстановить права 506 дольщиков.