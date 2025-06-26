Университет оказался на 63-й строчке рейтинга.

Издание THE Impact Ranking составило мировой рейтинг вузов, который посвящен целям устойчивого развития (ЦУР). Этот рейтинг является общепризнанным международным инструментом.

С его помощью происходит измерение устойчивости университетов в сферах экологии, социальной среды и экономики. В 2025 году рейтинг оценил более 2300 лучших вузов мира.

Оценку получили 80 российских вузов, в числе которых оказался и Омский ГАУ. Вуз занял 63-е место (годом ранее он был на 71-м месте). Среди аграрных университетов ОмГАУ занял 3-е место, а среди омских вузов – 1-е место.

Наиболее высоко деятельность омского вуза оценили по показателям «Ликвидация голода» и «Партнерства для целей устойчивого развития». По обоим показателям вуз находится в середине рейтинга вузов мира.

Добавим, что в этом году в рейтинге оценивались показатели университетов за 2023 год.